Familiezaak 'Begrafenissen Goossens' verhuist na 70 jaar van heimat naar De Schalk: “Ik was 14 jaar oud bij mijn eerste opbaring”

Els Dalemans

26 december 2019

10u01 0 Willebroek De Willebroekse familiezaak ‘Begrafenissen Goossens’ verhuist in 2020 haar rouwcentrum van de Dendermondsesteenweg naar De Schalk. “Het voelt vreemd om onze vertrouwde stek te verlaten, maar we zijn aan een nieuw hoofdstuk toe”, zegt kleindochter Cathy Goossens die de zaak nu runt. “Ik was amper 14 jaar oud bij mijn eerste opbaring, en doe dit werk al jaren met hart en ziel.”

“Mijn grootvader en zijn broer, Fred en Phillemon Goossens, hadden samen een schrijnwerkerij op de Dendermondsesteenweg. Zij maakten ook kisten, want een begrafenisondernemer zoals je nu kent bestond in die tijd helemaal niet. Omdat de zaken zo goed gingen, besloten ze hun werk op te splitsen: mijn grootvader ging uitsluitend op de begrafenissen focussen en breidde dat aanbod verder uit. Er was toen bijvoorbeeld ook geen aangepast vervoer, mensen werden nog thuis opgebaard, enzovoort. Zo is 70 jaar geleden ‘Begrafenissen Goossens’ ontstaan.”

Eerste opbaring

“Mijn opa overleed vrij jong, hij was amper 62 jaar oud. Voor mijn vader, die nochtans een licentiaatsdiploma had, zat er op dat moment niets anders op dan meteen het bedrijf over te nemen. En omdat de zaken zo goed draaiden, hielp ook ik vanzelfsprekend mee. Ik was amper 14 jaar oud bij mijn eerste opbaring, het eerste wat ik deed was de ogen sluiten. Dat verdroeg ik niet, maar verder vond ik het werk helemaal niet zo ‘eng’. Mijn doel was die overledene zo mooi mogelijk te maken, als eerbetoon naar de mens toe en als troost voor de familie.”

Troef

“Die eerste jaren bleef het bij mijn vader helpen, ik had niet het doel mee in de familiezaak te stappen. Ik volgde een opleiding verpleegkunde, en ging aan de slag op een palliatieve afdeling van een ziekenhuis. Gek genoeg kon ik dat werk helemaal niet aan, ik bleek té gevoelig. Mijn band met de patiënten was te hecht, ik nam al hun verdriet mee naar huis. Daarop besloot ik in 1999 toch mee in de zaak te stappen. Ik bouw nu geen band met de overledene maar met de familie. Mijn gevoeligheid was geen hindernis meer, maar werd net een troef.”

Competitieve sector

“Ik volgde die eerste jaren alle nodige opleidingen, trok zelfs naar Nederland voor een opleiding van 2 jaar over het afleggen van de overledenen. In 2012 kocht ik de zaak volledig over, in 2016 breidden we uit met een groot rouwcentrum langsheen de N16 in Bornem. Maar de begrafeniswereld is door de jaren heen een competitieve sector geworden, de concurrentie is groot. Daarom willen we ook in Willebroek vernieuwen, want stilstaan is achteruitgaan. We openen daarom in 2020 een gloednieuw rouwcentrum in de Scheldelaan onder de residenties van De Schalk.”

Op wandelafstand

“Het geheel krijgt een warm en modern interieur, met veel hout en een haard die voor gezelligheid zorgt. In de aula wordt met verplaatsbare wanden gewerkt, zodat we er plaats hebben voor wel 150 tot 180 mensen. Ook koffietafels zijn er mogelijk, er is een grote parking vlakbij en het kerkhof van Willebroek ligt op wandelafstand.”

“Als de verbouwingen vlot gaan, hopen we de deuren nog voor de zomer van 2020 te kunnen openen. Tot dan blijven we actief op onze huidige locatie. Het wordt vast een emotioneel moment wanneer we aan de Dendermondsesteenweg voor de laatste keer de deur sluiten. Ik zet deze stap echter niet alleen: mijn man runt nu mee de zaak en ook mijn vader, ondertussen 73 jaar oud, is nog altijd van de partij. Met ons drietjes gaan we hier helemaal voor.”