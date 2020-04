Extra procenten korting met Willebroekse corona-cadeaubon Antoon Verbeeck

11 april 2020

De gemeente Willebroek lanceerde samen met de handelsvereniging Willebroek Winkelhart recent de ‘Samen tegen corona-cadeaubon’. Om dit initiatief extra te ondersteunen, zowel voor de handelaar als voor de consument, komen de gemeente en Willebroek Winkelhart nu met extra procenten op de proppen. “Op elke bon die bij een van de deelnemende handelaars wordt gekocht, geeft de gemeente Willebroek 10 procent extra koopkracht aan de koper ervan”, zegt schepen van Lokale Economie Ilse Levain (N-VA). “Willebroek Winkelhart doet hetzelfde voor elke cadeaubon die bij een handelaar gekocht wordt die lid is van hun vereniging. Zo krijgt de burger die nu een cadeaubon koopt minstens 10 tot zelfs 20 procent extra koopkracht op de investering die hij nu doet.” Ook in de AD Delhaize aan de Dendermondsesteenweg kan vanaf nu de coronabonnen aankopen. “Als supermarkt wil ik mijn collega handelaars die nu moeten sluiten of een grote omzetdaling hebben een hart onder de riem steken. De cadeaubonnen zijn niet te gebruiken in mijn eigen zaak maar bij de handelaars die deelnemen aan deze actie”, aldus zaakvoerder Frédéric Van Hoecke.