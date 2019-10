Extra container aan gemeentehuis voor 'Grote Klein Elektro Strijd’ Els Dalemans

16 oktober 2019

15u33 2 Willebroek De gemeente Willebroek neemt deel aan de ‘Grote Klein Elektro Strijd’ van het televisieprogramma ‘Make Belgium Great Again’. “We roepen onze inwoners op om zoveel mogelijk klein elektro naar het containerpark te brengen, én plaatsten ook een container aan het administratief centrum.”

De gemeenten Bornem en Temse voerden vorige week al hun eigen ‘Grote Klein Elektro Strijd’, nu roept presentatrice Frances Lefebure van het tv-programma ‘Make Belgium Great Again’ heel Vlaanderen op om zo veel mogelijk klein elektro in te zamelen. De stad of gemeente die tegen zaterdag 19 oktober het meeste klein elektro kan verzamelen, wint een ‘containerparkconcert’ van Jonas Van Geel en Koen Wauters.

“Ook Willebroek neemt deel, en we willen het onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom lieten we aan het administratief centrum in de Pastorijstraat een container plaatsen. Daar kunnen inwoners alle klein elektro in kwijt, en dit tot en met vrijdagochtend 10 uur. Daarna kunnen Willebroekenaars terecht in het recyclagepark, en dit tot zaterdag 19 oktober om 15 uur. Dat is het sluitingsuur van het containerpark, en ook het einde van de inzameling voor de ‘Grote Klein Elektro Strijd’.”