Expo rond diversiteit in Kanaalgemeente: “Willebroekenaren zijn ‘samen uniek’” Els Dalemans

22 mei 2019

16u03 3 Willebroek De ‘Samen Uniek’-expo, met foto’s van meer dan 200 Willebroekenaren, is klaar. Het resultaat wordt getoond tijdens het ‘Samen Uniek’-slotweekend op zaterdag 25 en zondag 26 mei. “We willen met dit project de gelijkenissen en verschillen tussen de Willebroekenaren in de kijker zetten”, zegt Sophie Bredael van de dienst Samenleven.

“We gingen een jaar geleden van start met ‘Samen uniek’, als fotoproject waarmee we zo veel mogelijk Willebroekenaren wilden portretteren. We trokken met ons fototoestel naar verschillende evenementen: de Kanaalfeesten, Bel Air Woods, de jaarmarkt... Meer dan 200 Willebroekenaren poseerden -soms trots, soms wat verlegen- voor onze lens, en het resultaat mag er zijn. Het werd een bonte mix van afkomst, huidskleur, leeftijd... een diversiteit waar we trots op mogen zijn.”

“Meteen lieten we bezoekers op die evenementen houten blokjes beschilderen, waarmee we een ‘groeiend kunstwerk’ bouwden. Ook dat werk tonen we komend weekend, samen met een reeks weetjes over Willebroek. Zo telt onze gemeente 26.080 inwoners, en 28,7 procent van hen heeft een herkomst in een ander land. De ‘top 5' is Maghreb, Turks, Afrikaans, Aziatisch en Oost-Europees. Het aantal mannen en vrouwen in Willebroek is mooi gelijk verdeeld, en 1.030 inwoners hebben een beperking. Dé Willebroekenaar bestaat dus niet, en maar goed ook. De grootste rijkdom van Willebroek zit net in zijn verscheidenheid.”

“We koppelen aan de opening van onze expo, zaterdag om 14 uur, nog een heleboel andere activiteiten. We werkten samen met Vormingplus aan een reeks rond moeders en dochters, zaterdag tonen we vijf portretten van Willebroekse vrouwen. Om 15 uur vindt het bijhorende salongesprek ‘Moeders en dochters van Willebroek’ plaats. Ook tonen we kunstwerken gemaakt door leerlingen van de Willebroekse scholen. Om 16 uur tonen we de film ‘Zie mij doen’, over hoe mensen met een beperking naar zichzelf, naar elkaar en naar ons kijken.”

“De tweede dag van het slotweekend start met een gezond ontbijt. Om 10.30 uur stelt Ronny Mosuse zijn boek ‘De verborgen geschiedenis van mijn vader’ voor. Ook dan kan je nog tot 13 uur een bezoekje brengen aan de expo.”

‘Samen Uniek’ bekijken kan op 25 en 26 mei in de lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis, A. Van Landegehemstraat 101, Willebroek. Inschrijven voor het gezond ontbijt met Ronny Mosuse doe je via webshop.willebroek.be.