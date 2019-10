Ex-werknemer van logistiek bedrijf schuldig aan diefstal van voedingswaren en vliegt een jaar de gevangenis in TVDZM

14 oktober 2019

12u15 0 Willebroek De 44-jarige Abdelhakim A. uit Borgerhout is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van een jaar effectief. De veertiger werd samen met een kompaan schuldig bevonden aan de diefstal bij zijn ex-werkgever van voedingswaren. De kompaan werd bij verstek veroordeeld tot acht maanden.

Het was het logistiekbedrijf uit Willebroek zelf dat in maart 2019 baar de politie was gestapt. Dit omdat er werd vastgesteld dat er op regelmatige tijdstippen, grote hoeveelheden voeding verdween. Zo verdwene er op een avond tijd maar liefst twaalf paletten koffie. Op basis van camerabeelden kwamen twee verdachten en een bestelwagen in beeld. Later kon de politie een van hen identificeren. “Het ging om een voormalige werknemer van het bedrijf”, zei openbaar aanklager Nele Van Looy destijds op zitting. “De man had nog steeds de toegangsbadge en gebruikte die om het bedrijventerrein ’s nachts binnen te wandelen en zo de voeding te stelen.”

Niet veel later werden de twee op heterdaad betrapt en opgepakt. “Ik kreeg geld om enkele voedingswaren te gaan ophalen. Ik wist niet dat het om gestolen goederen ging”, klonk het in de verklaring van A.’s kompaan. Hij stuurde twee weken geleden zijn kat naar de rechtbank en werd vandaag bij verstek veroordeeld. De 44-jarige uit Borgerhout zit sinds de feiten in de gevangenis en verklaarde dat hij een ernstig drugsprobleem heeft. Hij vroeg een straf met uitstel, gekoppeld aan een begeleiding maar daar ging de rechter niet op in. “Gelet op het zware strafregister”, motiveerde ze haar beslissing.