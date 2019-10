Elf chauffeurs negeren verkeersbord TVDZM

29 oktober 2019

08u50 0

De politiezone Mechelen-Willebroek heeft elf autobestuurders geverbaliseerd. Dat gebeurde in de Blaasveldstraat. Alle elf negeerden een verkeersbord (C1) en reden zo in de verkeerde richting. Ze kregen een geldboete van 174 euro. “Een van de bestuurders woont in Nederland”, zegt de politie. “Zij moest een boete van 174 euro betalen.”