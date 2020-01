Eigenaar plant bomen tegen komst industrie maar... “iemand heeft ons proberen saboteren” Wannes Vansina

25 januari 2020

21u16 0 Willebroek Etienne Clymans heeft zaterdag met behulp van Thé Dansant en BOS+ 2.000 bomen geplant op een weiland in de Peeterstraat in Willebroek. Hij hoopt op die manier een extra argument te hebben tegen de omvorming van het agrarisch gebied achter dancing Carré tot industriegebied. De plantactie stoot op tegenkanting. “Iemand heeft ons proberen saboteren.”

Thé Dansant is een rondreizend partyconcept op zomerse zondagnamiddagen, dat al tien jaar bestaat. “Elk jaar kiezen we een goed doel. Dit jaar schenken we een deel van de opbrengst van elk ticket aan de aanplant van bomen. We verzamelden zo 8.000 euro, goed voor 2.000 bomen. Om ze te zetten, gingen we in zee met BOS+”, zegt Kjell Materman.

Via BOS+ belandde Thé Dansant in de Peeterstraat in Willebroek, iets voorbij dancing Carré. Eigenaar Etienne Clymans stelt er een weiland ter beschikking nadat hij eerder ook al één liet beplanten aan de overkant van de straat. “Shell is bezig met de ontwikkeling van een dure CO2-opslagmachine, terwijl er al een bestaat: bomen!”, zegt Clymans.

Ecologisch bos

Aan de kant van de straat werden verschillende struiken aangeplant, in het eigenlijke bos onder meer eiken en zwarte els. “Het wordt géén winningsbos, wel een ecologisch bos”, verzekert hij. BOS+ hoopt op nog meer uitbreiding. “Hopelijk kunnen we een verbinding maken tot het bos van de kasteelheer”, zegt Pascal Huybrechs van BOS+.

Vraag is of dat gaat lukken, want er zijn plannen. “Eerst de provincie en nu de gemeente wil van dit mooi agrarisch gebied industriezone maken. Projectontwikkelaars als Ignace De Paepe hebben al verschillende landbouwgronden opgekocht. Zij willen nog rijker worden door hier bedrijven te zetten, maar daar ga ik niet aan meewerken”, zegt Clymans.

Achterpoortjes

“Het helpt dat hier waterlopen liggen die niet verplaatst mogen worden en een belangrijke waterleiding van Farys, die ze nog aan het vernieuwen zijn”, vervolgt hij. Met bos wil hij het gebied extra wapenen. “Vanaf hier mogen we geen bomen zetten, dus zetten we struiken en planten die niet-vergunningsplichtig zijn. Met de bedoeling ze later ook te transformeren naar bos.”

Of het zeker is dat het net aangeplante bos ook bos blijft? “Een van de belangrijkste bepalingen van het bosdecreet is dat er niet ontbost mag worden in Vlaanderen. Jammer genoeg zijn er veel achterpoortjes, waardoor we jaarlijks tussen 100 en 300 hectare bos verliezen”, zegt Sander Van Daele van BOS+.

Minister

Het initiatief valt niet bij iedereen in goede aarde. Dat blijkt uit “herhaaldelijke pogingen om de organisatie te boycotten”. Materman: “Plots waren alle plaatsen voor vrijwilligers voor de actie van vandaag volzet. Twee personen hadden 100 en 75 personen opgegeven. Iemand wilde dat we niet genoeg vrijwilligers zouden hebben vandaag. Opvallend was dat het Open Vld-e-mailadres van Alexander De Croo werd gebruikt, al denken we niet dat de minister daar zelf voor iets tussen zat.”

Zoekzone

De kans dat er geen industrie komt, lijkt klein. Schepen van Ruimtelijke Ordening Maaike Bradt bevestigt dat er nog steeds plannen zijn tussen de A12 en Tisselt, al spreekt ze zich niet uit over de percelen. “Het is een zoekzone. We zijn bezig met een gebiedsvisie rond Willebroek-Zuid te ontwikkelen. Een belangrijk element is een verbinding met Kersdonk om het zwaar verkeer uit de dorpskern van Tisselt te halen, maar concreet zijn de plannen nog niet.”