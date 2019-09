Eerste swishing-ruilbeurs in buurthuis De Mozaïek Els Dalemans

12 september 2019

08u22 0 Willebroek ‘Swishen’, zo heet de nieuwe ecologische hype waarbij je kleding die je zelf niet meer draagt kan inruilen voor spullen van anderen. Nu zondag 15 september vindt in buurthuis De Mozaïek de eerste ‘swishing’-ruilbeurs in Willebroek plaats.

“Bij swishen brengen deelnemers nog perfect draagbare en nette kledingstukken binnen op een afgesproken tijdstip. De kwaliteit van de spullen wordt streng gecontroleerd, en elk stuk krijgt daarna een score volgens kwaliteit, merk en meer. Zo verzamelen de deelnemers punten, hiermee kunnen ze tijdens de swishing-ruilbeurs weer andere kledingstukken uitkiezen”, legt Siska Briffa van de Willebroekse dienst Samenleven uit.

Boerenmarkt

“Vind je niets op die ene dag, dan kan je de punten gebruiken op een ander swishing-evenement. Je sprokkelt op deze manier niet alleen een ‘nieuwe’ outfit bij elkaar, maar je verkleint er ook je ecologische voetafdruk mee. De swishing-ruilbeurs is een onderdeel van de derde editie van onze Boerenmarkt, nu zondag 15 september in De Mozaïek. Het is de afsluiter van een drukke zomer: we organiseerden immers voor het eerst samen met enkele lokale verenigingen een zomerbar in ons ontmoetingscentrum.”

“Onze vrijwilligers en verenigingen maken er zondag één groot feest van in de tuin van De Mozaïek. Van 14 tot 17 uur zorgen ze voor zelfgemaakte spulletjes, duurzame producten, allerlei lekkers en foodtrucks, ambachtslieden, bloemen en planten, en veel meer. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel, we organiseren ook een gratis workshop rond de gezonde brooddoos.”

‘De Mozaïek gaat den boer op!’, op zondag 15 augustus vanaf 14 uur in De Mozaïek, Appeldonkstraat 60, Willebroek. Wie mee wil swishen, kan zich inschrijven via de website www.swishing.be.