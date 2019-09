Eerste schooldag voor nieuwe directrice basisschool 't Pleintje: “Focus op welbevinden, zodat iedereen zich goed voelt op school”

Els Dalemans

02 september 2019

12u54 0 Willebroek Niet alleen de leerlingen van basisschool ‘t Pleintje trokken stapten maandag met kriebels in de buik door de schoolpoort. Ook Caroline Verfaillie was een beetje zenuwachtig, zij is immers de nieuwe directrice van de Willebroekse school. “We focussen dit jaar op welbevinden, onze school moet een warm nest zijn voor iedereen.”

Ze startte mee Freinetschool De Pluim in Antwerpen op, dus heeft al heel wat ervaring in het onderwijs. Toch was het een spannende eerste schooldag voor Verfaillie. “Ik kies voor een volledig nieuwe uitdaging, op een nieuwe school binnen een nieuwe scholengroep. De roots van mijn man liggen echter in Willebroek en mijn kinderen gaan er ook naar school, dus ik ken de Kanaalgemeente wel een beetje”, klinkt het.

“We vlogen er twee weken geleden al in met ons leerkrachtenteam, en ik had meer zenuwen voor die eerste personeelsvergadering dan voor de eerste schooldag. Ik kwam echter meteen in een warme ploeg met lieve mensen terecht, dus die nervositeit was nergens voor nodig. Ik kijk er enorm naar uit om de komende dagen en weken ook alle kinderen te leren kennen.”

Groot, warm nest

“We kozen ervoor om dit schooljaar te focussen op het welbevinden van onze leerlingen en leerkrachten. Wie zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt, kan immers beter leren en werken. Alle kinderen kregen daarom maandagochtend een pluim, samen bouwden we hiermee een groot, warm nest.”

“Een tweede punt waar ik op wil focussen is ‘gedeeld leiderschap’. Ik zal als directrice de richting aangeven en de grote beslissingen nemen, maar ik verwacht dat iedereen binnen de school zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Zo is iedereen ook meer betrokken bij wat hier gebeurt, en worden we een hechter team. Het is zeker niet mijn bedoeling om van ‘t Pleintje een Freinetschool te maken, wél om de beste combinatie te maken met de sterktes uit de verschillende soorten onderwijs.”