Eerste Blaasveldse buurtwegen krijgen naamplaatjes: “We moeten dit veilige alternatief meer promoten” Els Dalemans

21 januari 2020

17u31 1 Willebroek Vijf trage wegen in Blaasveld (Willebroek) kregen een officieel naamplaatje met het opschrift ‘buurtweg’. “Het is erg belangrijk dat we deze wegen zichtbaar maken, om ze zo te promoten bij de zwakke weggebruikers”, zegt inwoner Dirk Cortebeeck.

Cortebeeck ijverde er de voorbije jaren voor om de buurtwegen of ‘trage wegen’ in zijn dorp onder de aandacht te brengen. “We hebben onder andere ‘tragewegenwandeldagen’ georganiseerd, om inwoners er aan te herinneren waar deze trage wegen precies te vinden zijn in Blaasveld. Trage wegen zijn voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers een veilig alternatief voor de vaak drukke openbare wegen in het dorp. Maar vele wegen gaan een heel eind terug in de tijd, ze zijn dus ook een belangrijk deel van ons erfgoed en dat moeten we koesteren.”

Naamplaatjes

“Net kregen vijf trage wegen een naamplaat om ze beter te herkennen: in de Molendreef vind je ‘buurtweg 38' terug, Buurtweg 27 is het pad tussen het Wouters Lefebvreplein en de Keizerstraat en verder richting Hinxelaar. De landweg van de Kanunnik Arthur Boonstraat naar de Heindonksesteenweg is buurtweg 11, de Venusgang wordt buurtweg 35 en de Kasteeldreef wordt buurtweg 29. We hopen dat deze buurtwegen in de toekomst goed onderhouden worden, want hier en daar is nog wel wat werk om ze makkelijker toegankelijk te maken en houden.”

Netwerk

Cortebeeck heeft ook nog een reeks ideeën voor nieuwe trage wegen. “De historische weg ‘Chaussée de Lalaing’, die vanuit de Romboutsdreef naar de Heihoek en Leest loopt , mag zeker een vermelding krijgen. Ook het pad dat vanaf De Kattestraat tot de Driesblokstraat langs de Zwarte beek loopt kan worden opgewaardeerd tot trage weg. De wegen die naast de spoorweg lopen verdienen ook een label én passen mooi in een groter geheel van de fietsostrades. Blaasveld groeit sterk met de komst van vele nieuwe verkavelingen, en daar horen ook meer auto’s bij. Ik hoop daarom dat we op termijn een groot netwerk van buurtwegen kunnen realiseren, zodat iedereen zich hier veilig kan verplaatsen.”