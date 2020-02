Duw op café eindigt op rechtbank TVDZM

18 februari 2020

11u40 0 Willebroek Een 37-jarige man uit Willebroek heeft zich moeten verantwoorden voor de rechter na een vechtpartij op café. In februari 2014 stapte het slachtoffer naar de politie. Er werd verklaard dat de beklaagde had gevochten.

De aanleiding voor de vechtpartij zou een discussie zijn geweest over een geldkwestie in een vechtscheiding. De dertiger werd verhoord maar ontkenden. Volgens een onafhankelijke getuigen, de cafébaas, ging het enkel om een duw.

“Desondanks er discussie is over een duw of klappen, zijn de feiten bewezen”, luidde het bij het parket. Dat hield er wel rekening mee dat de vechtpartij inmiddels van meer dan vijf jaar geleden dateert. Het vroeg daarom een enkelvoudige schuldigverklaring.

Meester Jan Borgonie, de raadsman van de 37-jarige beklaagde, vroeg de vrijspraak. “Ik heb die man niet aangeraakt”, klonk het bij de dertiger.

Een vonnis volgt op 3 maart