Duo staat terecht voor diefstal van zes flessen sterke drank TVDZM

07 januari 2020

Het parket in Mechelen heeft een celstraf gevorderd van acht maanden tegen twee Roemenen. De twee stonden terecht voor de diefstal van zes flessen sterke drank én een doosje frambozen. De diefstal gebeurde in de Delhaize supermarkt in Willebroek. Ze werden eind mei 2019 op heterdaad betrapt en opgesloten in de gevangenis. “Opmerkelijk was dat een van de beklaagden een speciale band had aangetrokken onder zijn kledij om de flessen drank te verstoppen”, luidde het in de vordering van het parket. De feiten werden door Anton C. niet betwist. De 24-jarige Roemeen was de enige die kwam opdagen. Zijn kompaan gaf verstek. Volgens zijn advocate ging het niet om een geplande diefstal. Er werd een straf met uitstel gevraagd. Een vonnis volgt op 20 januari.