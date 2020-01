Duo schuldig aan diefstal van zes flessen sterke drank (én een doosje frambozen) TVDZM

21 januari 2020

15u30 0 Willebroek Twee Roemenen zijn door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van acht maanden effectief. Ze moeten ook nog een geldboete betalen van 800 euro.

De twee stonden eerder deze maand terecht voor een winkeldiefstal. Eind mei 2019 werden ze op heterdaad betrapt bij de diefstal van zes flessen alcohol en een doosje frambozen in een supermarkt in Willebroek. “Opvallend was ook dat een van de verdachte een speciale band had aangetroffen onder zijn kledij om de flessen drank te verstoppen”, klonk het op zitting. De feiten werden niet betwist. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.