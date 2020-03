Drugsgebruiker krijgt werkstraf Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

De rechtbank in Mechelen heeft de 37-jarige Pablo V.M. een werkstraf opgelegd van vijftig uur. De dertiger werd schuldig bevonden aan drugsgebruik. Hij werd in 2017 betrapt op de parking van een supermarkt in Willebroek. Volgens het parket had hij toen tien gram cannabis op zak. Het drugsbezit werd niet betwist. Volgens de verdediging had hij deze op zak omdat hij af en toe drugs gebruikte. “Zodat hij zich kon onspannen na een drukke en lange werkdag én de zorgen voor zijn vrouw”, klonk het bij de verdediging. “Inmiddels beseft hij ook dat hij beter een glas wijn drinkt.” Voert hij de werkstraf niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van vijf maanden.