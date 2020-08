Dronken motorrijder zonder geldig rijbewijs vervoert dame met kort rokje en hoge hakken Tim Van Der Zeypen

10 augustus 2020

09u00 0 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft tijdens de WODCA-controles afgelopen weekend een dronken motorrijder uit het verkeer gehaald. Groot was de verbazing dat de motorrijder niet enkel geen geldig rijbewijs had, maar ook ronken achter het stuur was gekropen en nog eens een passagierster vervoerde zonder veiligheidsuitrusting. “De vrouw droeg enkel een kort rokje met hoge hakken”, luidt het bij de politie.

De motorrijder werd tegengehouden op het moment dat hij de A12 in Willebroek verliet en richting Dendermonde reed. De motorrijder werd gecontroleerd en bleek uiteindelijk 1,9 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen. “Alleen bleek hij dit niet op zak te hebben. Net zoals zijn identiteitskaart”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

“Na verder nazicht bleek hij echter enkel een rijbewijs categorie AM–B (hiermee mag je enkel rijden met bromfietsen of speedpedelecs, red.) te hebben en geen enkel geldig rijbewijs om een motorfiets te besturen.” De motorfiets werd uit het verkeer gehaald in afwachting van het inleveren van het rijbewijs AM-B. Ook de vrouw die achterop de motorfiets zat, kreeg een boete omdat ze de verplichte veiligheidsuitrusting niet droeg.

Beginnend bestuurder

Dit weekend moesten naast de motorrijder nog zeven anderen hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Vier chauffeurs waren onder invloed van drugs. Ze hadden onder meer cannabis, speed of andere amfetamines in hun bloed. Een van hen verkeerde in staat van herhaling. Hij werd in september 2018 ook al een keer gepakt nadat hij positief testte op alcohol in het verkeer.

De jonge autobestuurder (19) was nog maar een beginnende chauffeur. Hij had zijn rijbewijs nog maar twee maand in zijn bezit”, Dirk Van de Sande

Verder bleek een andere chauffeur, een negentienjarige man, zowel positief te testen op cannabis en alcohol. Hij had 0,7 promille alcohol in zijn bloed. “De jonge bestuurder was overigens nog maar een beginnende chauffeur. Hij had zijn rijbewijs nog maar twee maand in zijn bezit”, klinkt het nog bij Van de Sande. De twee andere chauffeurs tot slot hadden respectievelijk 1,8 en 1,9 promille alcohol in hun bloed.

“Niet onbekend”

Tijdens de WODCA-acties van dit weekend, werden er in totaal 827 ademtests afgenomen. Naast de acht chauffeurs die hun rijbewijs meteen voor vijftien dagen kwijt waren, bliezen er nog 28 anderen positief. Elf van hen leverden hun rijbewijs in voor zes uren, zeventien anderen deden dit voor drie uur. “Een van hen kwam ons ook niet onbekend voor. De chauffeur werd in juni jongstleden ook aan de kant gezet", aldus Van de Sande.

Ook toen had de chauffeur teveel gedronken. Hij moest toen zijn rijbewijs inleveren voor zes uur. Op dat moment werd hij tegengehouden op een bromfiets. “Deze bleek opgefokt te zijn”, besluit politiewoordvoerder Van de Sande. “Die werd toen voor een maand in beslag genomen .” De WODCA-acties van afgelopen weekend kaderden in het verkeersactieplan van de politie Mechelen-Willebroek. Zij zullen blijven worden herhaald.