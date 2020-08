Dronken man (56) spuwt naar agenten in politiecombi Tim Van Der Zeypen

21 augustus 2020

17u00 0 Willebroek Een 56-jarige man uit Willebroek is door de onderzoeksrechter in Mechelen aangehouden. Hij spuwde tijdens een controle van de politiezone Mechelen-Willebroek naar twee politie-inspecteurs.

Een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek werd afgelopen donderdag opgeroepen naar het centrum van Willebroek. Daar werd een dronken man opgemerkt. Hij verstoorde de openbare orde. De politie controleerde de man, maar die controle liep volledig uit de hand.

De 56-jarige man begon plots te roepen en zou ook de agenten hebben uitgescholden. Hierop werd beslist om de vijftiger mee te nemen naar het politiekantoor zodat hij er zijn roes kon uitslapen. In de combi begon de man plots te spuwen naar de politie-inspecteurs.

Eens in de politiecel, werd de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket ingelicht. De 56-jarige man werd vervolgens voor de onderzoeksrechter geleid. “De man werd aangehouden”, meldt een woordvoerster van het parket. Na zijn aanhouding werd de vijftiger overgebracht naar de gevangenis.

Volgende week zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de vijftiger lange in de gevangenis moet blijven of niet.