Dronken man (56) blijft in de cel na spuwincident Tim Van Der Zeypen

25 augustus 2020

13u45 0 Willebroek De raadkamer in Mechelen heeft vanochtend de aanhouding van een 56-jarige man uit Willebroek verlengd met één maand. De vijftiger werd vrijdag opgesloten in de gevangenis nadat hij een dag eerder naar de politie had gespuwd. De verdediging gaat in beroep.

De 56-jarige man werd donderdagavond opgemerkt in het centrum van Willebroek. Hij was dronken en lag op de grond. De politie werd erbij gehaald en probeerde de situatie op te lossen, maar plots keerde de vijftiger zich tegen de agenten. Hierop werd beslist om de man te boeien en hem mee te nemen naar het politiekantoor zodat hij er zijn roes kon uitslapen. In de politiecombi begon de man plots te spuwen in de richting van de politie-inspecteur.

Een dag later verscheen hij voor onderzoeksrechter Theo Byl en werd hij aangehouden. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Vandaag kwam hij voor de raadkamer in Mechelen. Hij liet zich bijstaan door zijn advocate Kristel Coppieters. Zij vroeg om haar cliënt vrij te laten onder voorwaarden. “Zo stelden wij naast een behandeling voor zijn alcoholgebruik ook een horecaverbod voor”, klonk het bij de strafpleiter. De raadkamer ging niet in op die vraag en verlengde de aanhouding met één extra maand.

Na afloop liet de advocate weten dat ze in beroep gaan tegen de beslissing. Binnenkort verschijnt de man dus voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen. De vijftiger zou het spuwen niet ontkennen, maar zou er zich niets meer van kunnen herinneren omdat hij op het moment van de feiten bijzonder dronken was. “Hij begrijpt inmiddels wel dat hij verkeerd heeft gehandeld en snapt ook dat dit niet door de beugel kon”, besluit de advocate.