Dronken automobilist rijdt in op 3 geparkeerde wagens in Nieuwstraat Els Dalemans

17 november 2019

15u18 7 Willebroek Een automobilist zorgde zaterdagnacht voor heel wat schade in de Nieuwstraat in het centrum van Willebroek. Hij reed er met zijn wagen in op 3 geparkeerde auto’s, volgens omstaanders was de man duidelijk onder invloed.

“In de nacht van zaterdag op zondag, rond een uur of 3, reed een man met zijn wagen in op 3 geparkeerde voertuigen. De schade aan alle auto’s is aanzienlijk groot, gelukkig vielen er geen slachtoffers. Verder onderzoek zal uitwijzen wat de reden is waarom deze automobilist de controle over zijn stuur verloor”, zegt woordvoerder van de lokale politie Mechelen-Willebroek Dirk Van de Sande.

Door de klap werden heel wat buurtbewoners gewekt, volgens hen was de automobilist duidelijk onder invloed. De Willebroekenaars klagen ook aan dat er in het centrum van de Kanaalgemeente vaak veel te hard wordt gereden. “Onze straten lijken wel een racebaan, we vragen dringend om meer controles. Het verbaast ons zelfs dat dit soort ongelukken niet vaker gebeuren in Willebroek.”