Drie dagen lang 'Wonderlijk Winteren' in spiegeltent op marktplein Els Dalemans

26 december 2019

12u30 0 Willebroek Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 januari opent de sprookjesachtige spiegeltent op het Louis de Naeyerplein in Willebroek weer haar deuren. Drie dagen lang worden er activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

“Onder de noemer ‘Wonderlijk Winteren, da’s Willebroek’ nodigen we onze inwoners uit om in onze spiegeltent van een gezellige wintersfeer te genieten. We gaan van start met een Grabbelpasactiviteit op vrijdag, begeleid door Circusatelier Circolito. Vanaf 17 uur is het dansen geblazen tijdens de ‘Cherry Moods Afterwork’”, zegt schepen voor evenementen Maaike Bradt (CD&V).

Retromarkt

“Op zaterdag organiseren we een bijzondere retromarkt, waar je leuke hebbedingen van vroeger en nu op de kop kan tikken. Om 19 uur verloot onze handelsvereniging ‘Willebroek Winkelhart’ de 75 prijzen van haar grote eindejaarsactie, waaronder een reischeque, een wasmachine, televisie en zelfs een Willebroekse Kadobon van 2.500 euro.”

Prins-Ambassadeur

“Na die prijsuitreiking staat de verkiezing van de nieuwe Prins-Ambassadeur voor Willebroek carnaval in 2020 op de agenda. Vier kandidaten nemen het tegen elkaar op. Aansluitend start het Retrobal met DJ Dunya en saxofonist Martin Le Vilain.”

Nieuwjarsreceptie

“Op zondag klinken we op het nieuwe jaar tijdens een grote nieuwjaarsreceptie. Inwoners zijn welkom vanaf 11 uur, het Willebroekse Harmonieorkest Deugd & Vlijt zorgt voor de nodige muziek. Na die receptie vindt in de spiegeltent een ‘Matinee Soignee’ plaats. In ‘Along comes Mary’ brengen Mary en haar muzikanten een muzikale ode aan Expo ’58, het publiek wordt getrakteerd op koffie en thee.”

Voor deze laatste voorstelling kan je kaarten (5 euro) reserveren via de webshop van de gemeente Willebroek, de andere activiteiten in de spiegeltent zijn gratis.