Dragqueen hijst regenboogvlag: “Sommige mensen doen alsof wij een andere soort zijn” Wannes Vansina

15 mei 2020

Willebroek Dragqueen Gianni Dehertogh (23) heeft vandaag vrijdag de regenboogvlag gehesen aan het Administratief Centrum in Willebroek. Hij worstelde zwaar met zijn geaardheid. "Ik was zo ongelukkig dat ik op zes maand tijd 20 kilogram afviel."

Willebroek vraagt naar aanleiding van de Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei) net als vele andere steden en gemeenten aandacht voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgenders en intersekse personen.

Meer aandacht

Dit jaar zal de regenboogvlag niet alleen aan het Administratief Centrum, maar op verschillende plaatsen in de gemeente wapperen. De eerste werd gehesen door Dehertogh, of beter door zijn alter ego Giggi Brillantina. “Ik hoop door mijn opvallende verschijning nog meer aandacht te krijgen voor homo- en transfobie.”

“Er is nog steeds veel homohaat en discriminatie in onze maatschappij. We kunnen laten zien dat wij niet anders zijn en ook maar een gewoon leven willen. Willebroek is een open gemeente, waar iedereen welkom is en met open armen ontvangen wordt. Ik wil dan ook laten zien dat wij als holebigemeenschap dankbaar zijn naar de gemeente toe.”

Supermoeilijk

Giggi richtte zich in haar speech op de holebi’s die niet uit de kast geraken om zich te laten helpen. “Het is een supermoeilijk moment. Ikzelf hield het een lange tijd voor mezelf, tot mijn lichaam letterlijk op was. Ik was zo ongelukkig dat ik op zes maand tijd 20 kilogram afviel.”

“Na enkele zware maanden ben ik stilaan ‘uit de kast’ beginnen komen bij vrienden en nadien ook bij mijn familie. Ik kreeg positieve reacties en deed ten slotte mijn grote coming out. Die deed ik via social media, zodat iedereen het meteen wist en ik dus niet elke dag met duizend vragen werd lastiggevallen. Elke dag werd ik gelukkiger.”

Discriminatie

Dat ondanks de homohaat die er nog is. “Veel mensen krijgen met discriminatie te maken door hun seksuele geaardheid. Ze vinden moeilijker een baan, worden uitgesloten, gepest of nageroepen. Jammer genoeg zijn er nog veel mensen die hier anders naar kijken en doen alsof wij een andere soort mensen zijn.”

De gemeente roept alle inwoners op om hun solidariteit te tonen. Door een regenboogvlag, tekening of andere versiering op te hangen of door je originele regenboogcreatie te delen op sociale media met de hashtags #IDAHOT2020, #daswillebroek.