Dossier rond verkoop blijft aanslepen: “Leegstaande CC De Ster kost handenvol geld” Els Dalemans

23 mei 2019

17u31 0 Willebroek “Het leegstaande gebouw van cultuurcentrum De Ster in Willebroek kost handenvol geld”, zegt gemeenteraadslid Marc De Laet (sp.a). “Het gaat nu al om zo’n 55.000 euro, men had dit gebouw beter gebruikt tot de verkoop helemaal rond was.” Volgens schepen van Financiën Luc Spiessens (N-VA) is deze kost normaal: “We kunnen het gebouw niet laten vervallen.”

Het Willebroekse gemeentebestuur zette begin 2014 het oude brouwerijgebouw in de Torenstraat te koop, samen met het aangrenzende perceel. Projectontwikkelaar Gands nv deed in 2015 een bod van 1.125.000 euro, maar onder opschortende voorwaarden. Gands wil eerst een definitieve en uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning. Het Willebroekse schepencollege gaf deze ook in 2016, maar tegen dat besluit werd beroep aangetekend. Het dossier zit nu jaren later nog steeds bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

“Ik vroeg begin 2019 hoe groot de kosten ondertussen al zijn, want CC De Ster staat nu vijf jaar leeg”, zegt De Laet. “Eerst werd mij gezegd dat er géén kosten zijn, maar na lang aandringen kreeg ik dan toch een overzicht. Daaruit blijkt dat de teller nu bijna op 55.000 euro staat: rekeningen van de gas- en elektriciteitsaansluiting, waterfacturen en dergelijke. Dat is een pak geld.”

“Ik begrijp nog altijd niet waarom het bestuur dit gebouw nu al 5 jaar leeg laat staat. Willebroek heeft op dit moment geen CC meer, men had deze lokalen dus nog perfect kunnen blijven gebruiken. Dan had De Ster ons ook geld gekost, maar tenminste nog een nut gehad.”

“Deze 55.000 euro, of zo’n 10.000 per jaar, gingen inderdaad naar de nutsvoorzieningen”, reageert Spiessens. “We hebben die niet afgesloten, omdat we het gebouw moesten verwarmen en onderhouden om schade en verval te vermijden. Het pand gaat immers niet afgebroken worden maar blijft behouden en we moeten het dus ook in goede staat kunnen verkopen. Het gaat om een groot, oud gebouw en dat verwarmen kost inderdaad geld.”

“Natuurlijk hadden ook wij niet verwacht dat dit dossier zo lang zou aanslepen, we hebben ook nog geen zicht op een uitspraak. Die kan morgen in de bus vallen, of nog een jaar op zich laten wachten. Net daarom hadden we onze diensten ook al ondergebracht op andere locaties: we gingen ervan uit dat de deal op enkele maanden rond zou zijn. We konden onze mensen toch moeilijk meermaals heen en weer verhuizen?”