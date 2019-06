Dorpsraad Tisselt plant kermisweekend met Afrikaans tintje Els Dalemans

27 juni 2019

13u34 0 Willebroek Het is al jarenlang een traditie in de Willebroekse deelgemeente Tisselt: op de zondag na 24 juni, het naamfeest van Sint Jan de Doper, palmen de kermiskramen het dorp in. De dorpsraad doet daar voor het tiende jaar op rij een tweedaags dorpsfeest bovenop, dit keer met een Afrikaans tintje.

“Accordeonvereniging Sedop speelt de kermis zaterdagavond om 19 uur in gang aan café Penneke Dop. In onze tent kan je vanaf 20 uur genieten van en dansen op de ‘Hits on Tour’”, zegt Myriam Van Epperzeel namens het dorpscomité.

“Op zondag starten we al om 10.30 uur met de traditionele eucharistieviering, hiervoor verwachten we het Congolese koor ‘Elikya’ uit Brussel. De fantastische manier waarop deze zangers zorgen voor een unieke klank en kleur tijdens een liturgisch gebeuren is ongeëvenaard. Als toetje na de mis trakteren de koorleden ons op enkele typische Congolese volksliedjes.”

“In de namiddag kunnen bezoekers naast de vele kermisattracties genieten van optredens van Sergio, Concordia, Back-up, Willy Sommers en Last Chance. Ook de leerlingen van onze eigen Freinetschool Klim-Op zullen op het podium staan.”

Alle activiteiten van de dorpsraad Tisselt op 29 en 30 juni vinden plaats in de tent op de feestweide tussen de Freinetschool en het kerkhof van Tisselt. Daar staan ook de kermisattracties voor de kleinste kinderen opgesteld. Fietsers kunnen ter plaatse parkeren, auto’s rijden best naar parking Brielen.