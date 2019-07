Dode bij zwaar ongeval op A12 in Willebroek: baan vrijgegeven Tim Van der Zeypen ADN

25 juli 2019

12u25 108 Willebroek Op de A12 in Willebroek is donderdagmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer. Door het ongeval waren drie rijstroken versperd, teams van de Civiele Bescherming en het Rode Kruis deelden water uit om mensen in de file te beschermen tegen de hitte.

Het ongeval gebeurde rond 11 uur ter hoogte van brouwerij Duvel Moortgat. Het dodelijk slachtoffer is de bestuurder van een personenwagen. De 31-jarige jongeman uit Waasmunster reed door een nog onduidelijke oorzaak achteraan in op een vrachtwagen die voor het rode verkeerslicht stond te wachten. Naar verluidt zou hij even afgeleid geweest zijn.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De man zat gekneld in de wagen en de brandweer probeerde de man nog te bevrijden. Maar alle hulp kwam te laat. De chauffeur stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

Zware verkeershinder

Alle drie de rijstroken op de A12 richting Antwerpen bleven urenlang afgesloten. “Het verkeer moet via een afslagstrook langs de Veurtstraat passeren”, klonk het bij Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Momenteel verlies je hierdoor een halfuur. Het zal nog een tijd duren voor de situatie is opgelost.” De politie regelde de situatie ter plaatse, tot de rijbaan iets na 14 uur weer vrijgegeven kon worden.

Tomorrowland

Op de A12 was het sowieso al druk in de richting van Antwerpen omdat heel wat festivalgangers op weg waren naar Tomorrowland in Boom. De instroom richting het festival werd dus ook grondig verstoord. “We raden met klem af om via de A12 te rijden”, was de raad van Bruyninckx. “Neem dan liever de E19.”

Hitte

De Civiele Bescherming en het Rode Kruis stuurden ploegen ter plaatse om mensen die vastzaten in de file drinkwater te bezorgen.