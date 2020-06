Directie Decathlon breekt staking, maar onrust blijft duren Wannes Vansina

10 juni 2020

10u41 2 Willebroek De De sociale onrust bij het distributiecentrum van sportketen Decathlon in Willebroek blijft aanhouden. De directie schakelde de rechter in om de blokkades op te heffen. Een dialoog tussen vakbonden en directie blijft intussen uit.

Het personeel legde maandag het werk neer nadat dit vorige week ook al een keer gebeurde. Gisteren ging een deel van de werknemers wel weer naar binnen, maar de toegang tot het bedrijf werd nog steeds geblokkeerd door een piket, waardoor laden en lossen niet mogelijk was.

“Een deurwaarder heeft ons dinsdagavond laten weten dat er een uitspraak is van de rechter in kortgeding, maar onze acties en actieplannen zijn niet gewijzigd. De ontevredenheid bij het personeel in het centrum en de winkels blijft groot”, zegt Erika Lambert van ACV Puls.

Personeelsvergaderingen

Een blokkade is er vandaag niet meer, maar volgens de secretaris betekent dat niet dat er weer gewoon wordt gewerkt. “De onrust blijft even groot. Er zijn personeelsvergaderingen bij elke shift.”

De werknemers zijn onder meer ontevreden over het intrekken van een productiviteitspremie van 5%, terwijl het ten gevolge van de coronapandemie een tijdlang technisch werkloos was en de werkdruk is toegenomen. Ook is er ontevredenheid over de ‘onwettige manier’ waarop de directie avondwerk en interimwerk organiseerde.

Tesla’s

Dat directieleden recent rondrijden met Tesla’s, zorgt voor bijkomend ongenoegen. “Die wagens zijn een statussymbool. De mensen die ervoor zorgen dat die rijkdom tot stand komt, krijgt bij mijn weten zelfs geen regeling voor bedrijfsfietsen”, aldus Lambert.