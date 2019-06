Dinsdagnacht hinder aan rotonde N16 met Mechelsesteenweg Antoon Verbeeck

03 juni 2019

16u29 0

Tijdens de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit aan het wegdek van de Koning Boudewijnlaan (N16) in Willebroek. De werfzone situeert zich ter hoogte van de rotonde met de Mechelsesteenweg (N183) en de Heirstraat. “Tussen 19u ‘s avonds en 06u ‘s ochtends wordt de N16 gedeeltelijk afgesloten in de richting van de A12. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid via de Mechelsesteenweg, Ten Bergstraat en de Schoondonkweg. Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen”, aldus Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van het AWV.