Dieven stelen gereedschap uit bestelwagen Els Dalemans

15 november 2019

11u52 0

Onbekenden hebben ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Eduard Anseelestraat in Willebroek. De deur van de bestelwagen werd hierbij beschadigd, de dieven gingen met een lading gereedschap aan de haal.