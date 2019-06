Dieven breken in bij sportdomein Hazewinkel en stelen voor ruim 30.000 euro aan buitenboordmotoren Tim Van der Zeypen

17u00 0 Willebroek Bij sportdomein Hazewinkel in Heindonk (Willebroek) werden in de nacht van maandag op dinsdag acht buitenboordmotoren gestolen. De schade loopt op tot ruim 30.000 euro. “Maar het is vooral de praktische hinder. De boten worden door onze instructeurs gebruikt om leerlingen te begeleiden”, zegt centrumverantwoordelijke Kurt Lobbestael.

De diefstal werd dinsdagochtend opgemerkt door een van de medewerkers van domein Hazewinkel in de Beenhouwerstraat. Toen de man naar een vlot wandelde, stelde hij vast dat de buitenboordmotor was verdwenen. Het vlot wordt door de medewerkers gebruikt om de vijver te onderhouden. “Hij kwam me melden dat de motor weg was en dacht dat wij deze hadden weggenomen om te onderhouden”, aldus Kurt. “Toen ik zag dat de boten van de instructeurs op het ponton lagen, wist ik genoeg. Die liggen daar normaal gezien nooit.”

Sporenonderzoek

Uiteindelijk bleken er in totaal acht buitenboordmotoren te zijn verdwenen. Naast de motor van het vlot gaat het nog om zes motoren van de boten van de instructeurs én die van een catamaran. Deze wordt bij wedstrijden ingezet. De lokale politie van Mechelen-Willebroek werd ingelicht en kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. “De daders waren duidelijk goed voorbereid. Ze hadden vermoedelijk handschoenen aan en lieten geen vingerafdrukken achter”, zegt Lobbestael. “Wel konden we hun route in beeld brengen.”

80 kilo

De daders geraakten vermoedelijk binnen via een toegangspoortje voor wandelaars in de buurt. Eens op het domein werd er een grote kruiwagen gebruikt om de motoren van de vijver naar hun vluchtwagen te vervoeren. “Ze moeten in ieder geval lang bezig zijn geweest”, luidt het nog. “Een van de motoren is er een van 50 pk. Zo’n motor weegt al snel een tachtig kilogram. Bovendien zijn alle motoren ook voorzien van een hangslot. De daders moeten die allemaal opengeslepen hebben alvorens ze de motoren konden stelen.

30.000 euro

Twee boten konden intussen opnieuw worden voorzien met buitenboordmotoren. Voor de zes andere zal er een nieuwe aankoop moeten gebeuren. De financiële schade loopt mogelijk op tot ruim 30.000 euro. “Maar toch is het vooral praktisch een probleem”, zegt Lobbestael nog. “De boten zijn nodig om onze instructeurs te helpen om zeil-, kano- en windsurflessen te geven. Momenteel is het rustig en kunnen we ons verder helpen. Maar wat als er grote scholen komen? Dan hebben we al deze boten nodig. De motoren zullen dus snel moeten worden vervangen.”

Van de daders ontbreekt momenteel nog elk spoor. De lokale politie spoort hen wel op. Zeker is dat het niet om een dader gaat maar vermoedelijk om meerderen. Bovendien maakten ze ook gebruik van een bestelwagen of lichte vrachtwagen om de motors te vervoeren. De ANPR-camera’s in de buurt worden bekeken. Buitenboordmotoren worden wel vaker gestolen. Meestal zijn het lokale verenigingen in watersporten die slachtoffer zijn van dergelijke diefstallen. Onlangs werden er nog gestolen in Hombeek en Klein-Willebroek. Een deel van de buit werd toen teruggevonden in Roemenië. Op de zwarte markt leveren deze motoren vaak duizenden euro’s op.