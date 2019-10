Dieren palmen basisschool Sint-Jan in Els Dalemans

04 oktober 2019

17u28 12 Willebroek De speelplaats van basisschool Sint-Jan in Tisselt (Willebroek) leek vrijdagmiddag wel op een mini-dierentuin. De leerlingen vierden er immers Werelddierendag met een heuse dierenmarkt.

“De ouders en grootouders van onze kinderen kwamen vrijdag op bezoek met een hele reeks huisdieren. Ze brachten muizen mee, hamsters en cavia’s, honden en zelfs een naaktkat. Ook de grotere exemplaren mochten niet ontbreken: we telden drie ezels, een schaap, een kalfje en een paard. Eén iemand had zelfs zelfgeviste vissen bij!” somt directeur Tom De Wachter op.

“We organiseerden deze dierenmarkt naar aanleiding van Werelddierendag, en maakten er een moment van waarop onze kinderen de verschillende dieren van dichtbij konden ontdekken. Ze kennen allemaal wel een schaap of een paard, maar meestal staat dat dier in de verte in een wei. De jongste leerlingen kregen een fotozoektocht als opdracht, de oudere kinderen kregen een reeks opdrachten en vragen rond de verschillende diersoorten. Tussendoor werd er natuurlijk ook heel wat geaaid en geknuffeld.”