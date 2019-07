Diefstal en inbraak op recreatiedomein Hazewinkel TVDZM

08 juli 2019

08u30 0

Op het recreatiedomein Hazewinkel heeft een dief naast een fiets ook nog de rugzak van een bezoeker gestolen. Het slachtoffer, een 26-jarige man, bezocht afgelopen weekend het recreatiedomein. De dief stal er zijn fiets en een rugzak. De buit zou volgens de lokale politie Mechelen-Willebroek bestaan uit een gsm-toestel en wat kledij. De dader is voorlopig spoorloos. Wat verderop, in de Beenhouwerstraat, werd er ingebroken in een lokaal op Hazewinkel. Hier werd een hoeveelheid drank en enkele voedingswaren gestolen. Om in het lokaal te geraken, werd een deur geforceerd.