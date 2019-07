Dief steelt portefeuille van 90-jarige vrouw Els Dalemans

05 juli 2019

12u06 2

Een 90-jarige vrouw is in het centrum van Willebroek het slachtoffer geworden van een gauwdief. Tijdens het winkelen verdween de portefeuille uit de handtas van het slachtoffer, de dame is onder andere haar identiteitsdocumenten kwijt.