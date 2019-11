Dief steelt laptop uit bestelwagen Els Dalemans

06 november 2019

13u29 0

Onbekenden hebben ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond op de oprit van een woning in de Scheldelaan in Willebroek. De deur van het voertuig raakte hierbij beschadigd. De dief ging aan de haal met een laptop die in de bestelwagen lag.