Dief steelt laptop en spelconsole Els Dalemans

19 september 2020

12u27 3

Een woning in de Kloosterstraat in Willebroek kreeg ongewenst bezoek over de vloer. Een onbekende drong het huis ongezien binnen zonder sporen van braak na te laten. De inbreker ging aan de haal met een laptop en een spelconsole.