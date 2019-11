Dief steelt fiets uit garagebox Els Dalemans

16 november 2019

Onbekenden hebben een fiets gestolen uit een garagebox in de Breendonkstraat in Willebroek. Ze hoefde daarbij maar weinig moeite te doen, want de garage bleek niet slotvast te zijn, net als de tweewieler zelf.