Dief gebruikt magazine om te stelen van bejaard koppel in Willebroek Antoon Verbeeck

04 juli 2020

Een bejaard koppel is aan de begraafplaats langs de Dendermondsesteenweg in Willebroek het slachtoffer geworden van een diefstal. De dader kon op een slinkse manier de portefeuille van de oudere dame ontvreemden. “Bij het bezoek aan de begraafplaats wordt het koppel aangesproken door een man voor de verkoop van een magazine. Het aangeboden magazine wordt over de tas van het slachtoffer gehouden waarbij de portefeuille ontvreemd wordt. Na de diefstal komt een tweede persoon, een handlanger, erbij en beiden nemen te voet de vlucht. Een geldsom, bankkaarten en enkele documenten werden gestolen”, deelt Lokale politiezone Mechelen-Willebroek mee.