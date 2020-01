Dief forceert raam, steelt geld en juwelen Els Dalemans

10 januari 2020

Een woning aan de Kapellenboslaan in Willebroek kreeg ongewenste bezoekers over de vloer. Onbekenden hebben in het huis ingebroken, door aan de achterkant van de woning een raam te beschadigen. Ze doorzochten daarna de kamers, en gingen met juwelen en een geldsom aan de haal.