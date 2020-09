Diane en Babisch nemen deel aan vtm-programma ‘Vanity Plates’ Els Dalemans

19u04 1 Willebroek In België rijden bijna 40.000 bestuurders met een gepersonaliseerde nummerplaat rond. Diane Moens uit Willebroek is een van hen. Zij liet de naam van haar hond Babisch als kentekenplaat registreren. “Babisch is al een kindje voor mij, op deze manier heb ik haar altijd dicht bij mij.”

“Aan de keuze voor deze gepersonaliseerde nummerplaat gaat een emotionele periode vooraf. Mijn vorige hondje Trezeke verongelukte op onze eigen oprit, ik had daar zo’n verdriet van dat ik letterlijk ziek werd. Op aanraden van de huisarts haalden we een nieuwe Shih Tzu in huis, die ik Babisch doopte. Op dat moment koos ik ook voor een gepersonaliseerde nummerplaat met de naam van mijn nieuwe troeteldier, om die moeilijke periode te kunnen afsluiten”, vertelt Diane.

Sticker

“Ondertussen hebben we nog een tweede hondje, Flosh. Zo’n nummerplaat valt duidelijk op, want elke dag weer krijg ik vragen over de betekenis of vertaling van ‘Babisch’. Daarom plakte ik nu ook een ‘Babisch-en-Flosh-rijden-mee-sticker’ op mijn wagen, met een hondenpootje bij. Ik ben een echte dierenliefhebber, dus het geld dat ik voor deze nummerplaat moest neertellen is bijzaak. Ik koop voor Babisch bijvoorbeeld ook steeds een eigen vliegtuigticket wanneer we op vakantie gaan. Het is voor mij geen optie om mijn hondje een hele vlucht lang op de vloer te laten zitten.”

Vanity Plates, op donderdag 1 oktober om 20.45 uur op vtm2