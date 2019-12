Diabetespatiënte Niena turnt met andere gymnasten voor de Diabetesliga Antoon Verbeeck

22 december 2019

09u32 0 Willebroek In de Willebroekse sporthal De Schalk vond op zaterdag ‘Gymnastiek for Life’ plaats. Gymnasten konden zich laten sponsoren om een aantal turnbewegingen uit te voeren. De sponsoractie werd in het leven geroepen door Team Tumbling met de steun van de gemeente en sportclub KWTV-Willebroek De opbrengst van het evenement gaat naar de Diabeteslige en dat is niet toevallig.

“Met deze ‘Gymnastiek for Life’ ten voordele van de Diabetesliga, willen we tumblinggymnaste Niena De Meester een hart onder de riem steken. Zij kreeg als 10-jarige een paar jaar geleden de diagnose Diabetes Type 1. Omdat bewegen zeer belangrijk is, mocht ze haar favoriete sport ‘turnen’, en in het bijzonder tumbling, verder blijven beoefenen. De Diabetesliga ondersteunt haar bij praktische zaken, geeft adviezen, helpt waar ze kan. Op een sportieve manier willen we nu iets terugdoen voor de Diabetesliga”, klonk het bij de initiatiefnemers.

De Belgische topper Tachina Peeters tijdens de middag langs om de actie te ondersteunen. Peeters stond onlangs op het hoogste schavotje tijdens de World Cup Tumbling in Valladolid. “Niena is pompaf maar ze heeft ervan genoten. Er waren heel wat aanwezigen, waaronder ook enkele leden van VTS Gym Willebroek. Naast de happening in de sporthal, werden er ook nog suikervrije muntjes en balpennen ten voordele van de Diabetesliga verkocht. Hoeveel dat allemaal heeft opgebracht, zal pas op maandag duidelijk worden”, aldus de mama van Niena Marleen De Vries.