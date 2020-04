Deur van woning geforceerd Tim Van Der Zeypen

27 april 2020

Langs de Ringlaan in Willebroek hebben afgelopen weekend dieven ingebroken. De daders geraakten binnen door de voordeur te forceren. Eens binnen werd alles doorzocht maar of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet duidelijk. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.