Dertiger vrijgesproken voor verkrachting van eigen dochter Tim Van Der Zeypen

19 augustus 2020

13u15 1 Willebroek Een 39-jarige man uit Willebroek is door de rechtbank van Mechelen vrijgesproken voor de aanranding en verkrachting van zijn eigen dochter. Het parket eiste vijf jaar effectief, maar het was de verdediging die de rechter met hun pleidooi kon overtuigen.

De dertiger kwam begin dit jaar in het vizier van de politie. Het slachtoffer had toen haar zus en klastitularis in vertrouwen genomen en vertelde hen dat haar vader haar had aangerand en verkracht gedurende twee periodes in 2017 en 2018.

Dat gebeurde volgens het meisje in een bed op de cannabisplantages van haar vader. “Hij nam haar daar mee naartoe om de plantages te onderhouden, maar vanaf het moment dat hij alleen was, begon hij haar te zoenen en te betasten. Er is ook minstens één keer sprake geweest van penetratie”, klonk het bij het parket begin deze maand.

Observaties

Zelf betwistte hij alle feiten en ging hij vol voor de vrijspraak. “Nooit, jamais, nooit. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb altijd het beste gewild voor mijn dochters”, reageerde de man. De verdediging twijfelde heel erg aan de verklaringen van het meisje en het gevoerde onderzoek.

Volgens de advocate van de dertiger werden er in het kader van het onderzoek naar de plantages verschillende observaties aan de woningen met de cannabisplantages uitgevoerd. “En nooit is er sprake geweest dat de dochter daar in beeld kwam”, zei meester Katrien Van der Straeten. “Ze is daar dus nooit geweest.”

Geen bed

Nog volgens de advocate werden er tijdens de huiszoekingen geen bed in de plantages aangetroffen. Het parket eiste vijf jaar cel en de ontzetting uit de rechten, maar de rechtbank volgde die vordering niet. Het was het pleidooi van de advocate dat hen overtuigde.

De rechters oordeelden na een beraad van twee weken dat er te weinig bewijsmateriaal was om de 39-jarige man schuldig te bevinden en te veroordelen. De 39-jarige Willebroekenaar werd dus vrijgesproken.

Of het parket in beroep zal gaan is nog niet bekend.