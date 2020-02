Dertiger vraagt werkstraf na veroordeling voor drugsbezit TVDZM

03 februari 2020

15u00 0 Willebroek De 37-jarige Pablo V.M. uit Niet kwam vandaag een werkstraf vragen aan rechter Jessica Bourlet. In november 2019 werd de dertiger veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief voor het bezit van drugs.

“Te zwaar”, zei zijn raadsman op zitting vanochtend. Zowel hij als de dertiger tekenden verzet aan de tegen het vonnis van vorig jaar. Dat kwam er nadat hij kort daarvoor was tegengehouden door de politie op de parking van een supermarkt in Willebroek. Hij was toen in het bezit van tien gram cannabis.

“De feiten worden wel niet betwist”, ging de raadsman verder. “Hij had drugs op zak en gebruikt ook drugs. Om zich zo te kunnen ontspannen na een lange werkdag en de zorgen voor zijn vrouw. Inmiddels beseft hij ook dat hij beter een glas wijn drinkt dan drugs te gebruiken.”

Het parket verzette zich niet tegen een werkstraf. Wel benadrukte de openbaar aanklaagster dat de dertiger meerdere keren werd uitgenodigd voor verhoor en een minnelijke schikking kreeg aangeboden die niet werd betaald. “Het gevolg van een recente verhuis”, besloot de raadsman.

Een vonnis volgt op 2 maart.