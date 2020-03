Dertiger schuldig aan duw op café Tim Van Der Zeypen

13 maart 2020

12u45 0 Willebroek Een man (37) uit Willebroek is door de rechter schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. In februari 2014 had de man gevochten op café.

De aanleiding was een discussie over een geldkwestie in een vechtscheiding. De dertiger zelf ontkende. Enkele getuigen verklaarde dan weer dat het om een duw ging. Voor de rechtbank waren de feiten voldoende bewezen. Het hield wel rekening met het feit dat de vechtpartij al zes jaar geleden gebeurde. De 37-jarige kreeg dus geen straf opgelegd. Het bleef bij een enkelvoudige schuldigverklaring. Aan de twee slachtoffers werd in totaal een schadevergoeding toegekend van iets meer dan 1.200 euro.