Dertiger overleeft zware klap tegen truck op A12 niet: “Vermoedelijk afgeleid door gsm” Tim Van der Zeypen

25 juli 2019

19u45 6 Willebroek Een 31-jarige man uit Waasmunster is vanmiddag om het leven gekomen bij een dramatisch ongeval op de A12 richting Antwerpen. De dertiger reed met zijn wagen frontaal in op een stilstaande vrachtwagen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Door de vaststellingen en de takeling was er urenlang verkeershinder en zorgde dat voor een stroeve instroom naar Tomorrowland.

Het ongeval gebeurde kort na 11 uur deze middag. Volgens getuigen reed de dertiger zonder te remmen vol in op de stilstaande vrachtwagen. Die stond op dat moment te wachten voor de rode verkeerslichten. Hulpdiensten werden massaal ter plaatse geroepen. De politie sloot de rijbaan onmiddellijk af, de brandweer werd opgeroepen omdat de man gekneld zat in het voertuig. Alleen mocht de toegesnelde hulp niet meer baten. “Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn opgelopen verwondingen door de impact van het ongeval”, klonk het bij de hulpdiensten.

Op de A12 werden er drie rijvakken afgesloten voor het verkeer. Dat kon enkel nog langs via het linkerrijvak. De lokale politie regelde intussen het verkeer aan de kruispunten, het Vlaams Verkeerscentrum raadde autobestuurders aan om de A12 te vermijden. De Antwerpse Wegpolitie stuurde de dienst Fotogrammetrie ter plaatse. Zij deden de nodige vaststellingen en onderzocht de omstandigheden van het ongeval.

Afgeleid

Ook het parket werd ingelicht. “Momenteel is gebleken dat de bestuurder was afgeleid en zo de stilstaande vrachtwagen te laat of niet heeft opgemerkt”, deelde de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket donderdagnamiddag mee. Naar verluidt werd er in de buurt van de 31-jarige autobestuurder een gsm-toestel en laptop aangetroffen.

Zowel tijdens de vaststellingen en de takeling van het wrak bleven er drie rijvakken afgesloten voor het verkeer. Het ongeval veroorzaakte onmiddellijk voor heel wat verkeershinder. Niet lang na het ongeval dikte de file aan. Op een gegeven moment was het tussen een half uur en drie kwartier lang aanschuiven vanaf Londerzeel en het kruispunt aan brouwerij Moortgat (Duvel). Gelijktijdig schoten ook de temperaturen de hoogte in.

Waterbedeling

“Er is meteen overgegaan tot de operationele fase van het rampenplan”, luidde het nog bij de hulpdiensten. “Dit om indien nodig water te kunnen uitdelen aan de autobestuurders in de file.” Verschillende ambulanciers van het Rode Kruis kwamen nog ter plaatse maar moesten uiteindelijk niet worden ingezet. Omstreeks 14.30 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven en kwam het verkeer op de A12 opnieuw op gang. Wel bleef het op de autostrade nog een hele avond druk.

Tomorrowland

De verkeersellende zorgde ook voor een stroevere instroom van Tomorrowland. Verschillende festivalgangers zaten namelijk vast in de file naar het festivalterrein in Boom. “Dit was inderdaad niet wat hetgeen we hadden gedacht toen we vandaag vertrokken vanuit Brussel”, vertellen de Spaanse festivalbezoekers Samanta (26) en Miguel (22) alsook hun vriendin Araceli (25) uit Argentinië.

Zij arriveerden eerder al in Brussel en vertrokken deze ochtend met een speciale Lijnbus vol Tomorrowlandbezoekers vanuit onze hoofdstad naar Boom. “Het was bijzonder warm in de bus”, klinkt het nog bij de drie vrienden. “Voorlopig is het enige wat we konden doen met de deur open rijden. Zo kregen we af en toe toch nog wat frisse lucht binnen.” De hitte en de verkeersellende zorgde wel niet meteen voor een slecht humeur bij de drie vrienden. “Weet je? Het kan vanaf nu alleen nog maar leuker worden”, besluiten de drie.