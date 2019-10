Delhaize schenkt 1.500 euro van 'Cuvee Willebroek' aan De Vlinder Els Dalemans

02 oktober 2019

10u19 0 Willebroek AD Delhaize Willebroek schenkt een cheque van 1.500 euro aan vzw De Vlinder, een vereniging die mensen met een beperking of in nood steunt. “We willen het geld gebruiken voor projecten rond kinderen en jongeren”, zegt voorzitter Kenneth Rumes.

“Delhaize Willebroek organiseert jaarlijks een wijnverkoop voor het goede doel, en dit jaar mochten wij als vzw De Vlinder de opbrengst in ontvangst nemen. Per verkochte fles wijn van de reeks ‘Cuvee Willebroek’ ging 1 euro naar ons, en de Willebroekenaars lieten zich deze wijn duidelijk smaken. We ontvangen immers een totaalbedrag van maar liefst 1.500 euro”, zegt Rumes.

“We gaan dit geld specifiek gebruiken om meer initiatieven voor kansarme kinderen te organiseren. Zo willen we graag het Sinterklaasfeest verder uitbreiden. Vorig jaar was dat een geweldig feestje, dat we samen met horecazaak De Poutrel organiseerden, maar de drempel om deel te nemen was voor velen nog te groot. We hopen op een samenwerking met gemeente Willebroek zodat één Sinterklaasfeest voor àlle Willebroekse kinderen mogelijk is. Zo valt het onderscheid tussen arm en rijk weg, en kan iedereen deelnemen en evenveel plezier maken.”

www.vzwdevlinder.be