De Ster en Mazda slaan handen in elkaar voor unieke openluchtcinema Els Dalemans

10 juli 2020

14u42 2 Willebroek Het Willebroekse CC De Ster en Mazda Logistics Europe slaan deze zomer de handen in elkaar voor de organisatie van twee ‘drive-in movies’.

“Samen met de collega’s van CC Ter Dilft en CC Binder uit Klein-Brabant, organiseert ons Willebroekse CC De Ster een reeks openluchtfilms op bijzondere locaties. Voor de twee films in onze kanaalgemeente palmen we twee vrijdagavonden na elkaar de terreinen van Mazda Logistics Europe in Tisselt in.”

Kostuumdrama

“Op vrijdag 24 juli kan je daar genieten van het romantische kostuumdrama ‘Little Women’, een verhaal over vier zussen die elk hun eigen dromen najagen. Op 31 juli gaan we voor het ruwere werk met de Belgische oorlogsfilm ‘Torpedo’. De poorten openen telkens om 21 uur, de filmvertoning zelf gaat van start rond 22 uur. Zo heeft iedereen een uur de tijd om zeker gespreid genoeg te arriveren”, zegt schepen van Cultuur en Evenementen Maaike Bradt (CD&V).

Coronaproof

“Wie erbij wil zijn, parkeert eenvoudigweg de wagen op de parking van Mazda en kan gezellig in de eigen wagen de film volgen. Het geluid wordt uitgezonden op een FM-kanaal en is dus te horen via de radio. Wie voor een extraatje wil gaan, kan op voorhand een snackpakket bestellen. Let op, om alles volledig coronaproof te laten verlopen, kunnen deze hapjes en drankjes enkel op voorhand besteld worden. We vragen aan de aanwezigen ook om zo veel mogelijk in de wagen te blijven, behalve om het toilet te gebruiken of in een noodsituatie.”

Tickets kopen voor de drive-in movies in Willebroek kan via https://webshop.willebroek.be.