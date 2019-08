De eerste zomer van ... Roger Vrancken van café 't Fabrik in Willebroek: “De tap begint vertrouwd aan te voelen”

Els Dalemans

28 augustus 2019

06u00 0 Willebroek Een jaar geleden openden Roger Vrancken en Jan Van Lerberghe samen de deuren van café ‘t Fabrik, pal onder de Vredesbrug in Willebroek. Nu, één jaar later, runt Vrancken de zaak alleen: “Ik ben zestig jaar oud, maar laat mij niet kennen. Ik blijf kalm en werk stevig door, het resultaat is nu al zeventien kilogram minder op de weegschaal!”

In het voorjaar van 2018 sloten Danny ‘Scholle’ Scholiers en Martina Vekemans de deuren van hun bekende café ‘Den Arend’. Vrienden Van Lerberghe en Vrancken besloten samen de schouders te zetten onder een nieuw avontuur: ze verbouwden het horecapand volledig en doopten hun nieuwe zaak ‘t Fabrik. “Ik ben al jaren dj en presentator, Jan en ik organiseerden ook regelmatig samen fuiven voor het goede doel. We hadden dus al wel wat ervaring in deze sector, besloten onze kantoorjobs ‘on hold’ te zetten, en hier samen voor te gaan.”

17 kilogram kwijt

“Na enkele maanden bleek de combinatie horeca-gezin voor Jan zwaarder dan gedacht. We probeerden het werk zo goed mogelijk onder ons tweetjes te verdelen, maar de werkuren zijn nu eenmaal lastig en de werkdagen lang. Daarom sta ik nu alleen achter de toog en dat is op z’n minst pittig te noemen. Vóór ‘t Fabrik had ik een kantoorjob in de IT, nu leg ik dagelijks heel wat kilometers af. Het resultaat zie je: ik ben al 17 overtollige kilo’s kwijt, en dat voelt goed.”

Vrancken had dan wel ervaring in het uitgaansleven, een pint had hij nog niét eerder getapt. “We kregen van de firma een uitleg van een kwartiertje en toen was het aan ons. Een dienblad vol glazen ronddragen: nog nooit eerder geprobeerd! Het was vanaf dag één ook enorm druk in onze zaak, wat natuurlijk fantastisch was, maar we kregen hierdoor niet de tijd om dingen rustig uit te proberen. Het was heel simpel: zwemmen of verzuipen. Er zat niets anders op dan kalm te blijven en door te doen. Gelukkig komt Martina, van wie we het café overnamen, nog helpen. Zij heeft me al enorm veel geleerd.”

Nieuw evenwicht

Vrancken is nu op zoek naar een nieuw evenwicht. “Ik werk te veel en slaap te weinig: dat begint te wegen. Daarom probeer ik een goede ploeg samen te stellen om het café samen met mij te runnen. Mijn zoon studeert nog, maar werkt op vrije momenten al zo veel mogelijk mee, en ik heb de openingsuren wat bijgestuurd om iets langer te kunnen slapen. Het is zwaar, maar ik wéét dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik was 59 jaar oud, mijn pensioen was in zicht. Mijn vrouw is jonger, ik zag het helemaal niet zitten om elke dag in de zetel op haar te zitten wachten.”

“Ik ben ook erg blij met mijn cliënteel: zij komen hier graag plezier maken en een pintje drinken, maar maken nooit ruzie. Ze weten dat ik amokmakers meteen aan de deur. Op zo’n moment komt mijn leeftijd en bijhorend gezag nog van pas! Ik weet ook perfect waar ik met ‘t Fabrik naartoe wil: op dinsdag doen we een ‘ladies night’, op zaterdag moeten er meer dansfeestjes komen, want die vind je nergens anders meer in Willebroek. En dan sta ook ik soms weer even zelf achter de draaitafel, net als vroeger. Al begint ook de tap stilaan even vertrouwd aan te voelen.”