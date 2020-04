Dan toch UV-straling in strijd tegen corona? Antwerps audiovisueel bedrijf AED levert vanaf mei al lichtarmaturen om kamers te ontsmetten Sander Bral

30 april 2020

13u57 32 Willebroek Het audiovisueel bedrijf AED Group uit het Antwerpse Willebroek lanceert als eerste Belgisch bedrijf UVC-technologie in de strijd tegen corona. “Dankzij onze lichtarmaturen met ultraviolette straling kunnen ruimtes bacterieel en viraal ontsmet worden. In combinatie met de huidige maatregelen een stap richting de heropstart van ons normale leven.”

Had hij dan toch een punt? Toen de Amerikaanse president Donald Trump vorige week suggereerde om bleekmiddel te injecteren of het lichaam te bestralen met uv-licht (UVC), reageerde de medische wereld verbijsterd en verontwaardigd. Over bleekmiddel injecteren is weinig discussie maar er klonken ook stemmen uit de wetenschappelijke wereld dat het idee van die ultraviolette straling zo stom nog niet is. Ook het Willebroekse bedrijf AED, dat jaarlijks aan meer dan zestigduizend evenementen audiovisueel materiaal verhuurt en ook de bekende filmstudio’s in Lint beheert onder dezelfde naam, springt op de kar.

“Wetenschappelijk bewezen”

“Trump had wellicht ergens een klok horen luiden maar hij weet duidelijk niet waar de klepel hangt”, zegt Filip Van Vlem van AED. “Door Trump is UV-straling negatief in het nieuws gekomen maar het wordt eigenlijk al meer dan honderd jaar gebruikt voor bijvoorbeeld het reinigen van drinkwater, het steriliseren van medisch materiaal of het ontsmetten van bankbiljetten. De antibacteriële en antivirale capaciteiten zijn wetenschappelijk bewezen en momenteel onderzoeken Amerikaanse universiteiten zoals Columbia en Colorado het nut ervan in de strijd tegen Covid-19. In China is UVC de norm aan het worden en wordt onder andere openbaar vervoer gereinigd met UVC.”

Knowhow

“Nu onze eigen business volledig plat ligt, zijn we gaan nadenken hoe we onze ervaring en knowhow toch nuttig kunnen inzetten”, zegt Glenn Roggeman, CEO van de AED Group. “Kennis die we gebruikt hebben om producten te ontwerpen die met UVC-lichttechnologie gebruikt kunnen worden om ruimtes te ontsmetten en op die manier kunnen bijdragen in de strijd tegen het coronavirus.”

Luxibel

Onder de merknaam Luxibel lanceert AED in Europa gefabriceerde lichtarmaturen die gebruik maken van Philips/Signify UV-componenten. Er wordt ingezet op armaturen met zowel direct, indirect als hybride verlichting. “De armaturen met direct licht zijn gevaarlijk voor mens en dier en kunnen enkel ingezet worden in ruimtes waar geen fysieke personen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld voor en na kantooruren of tussen twee patiënten bij huisartspraktijken of tandartsen", klinkt het bij AED.

(lees verder onder de foto)

Huisstofmijt en schimmels

“Maar er is ook een variant waarin de lichtbronnen ingebouwd zijn in een behuizing waar lucht doorstroomt. De omgevingslucht wordt daardoor gedesinfecteerd en het toestel kan permanent geactiveerd blijven zonder het schadelijk is voor de mens. Virussen worden door bijvoorbeeld hoesten of niezen overgedragen via de lucht, die ons apparaat doorlopend zal ontsmetten. Het helpt niet enkel tegen corona maar ook andere virussen, huisstofmijt, schimmels, bacteriën en andere kwalijke micro-organismen.”

10.000m³ lucht per uur

AED Group ziet de toepassing van de technologie zeer breed: in kantoren en vergaderzalen maar ook ziekenhuizen en woonzorgcentra, wachtkamers en dokters- of tandartspraktijken, openbaar vervoer, theaters, bioscoopzalen, supermarkten, receptieruimtes, horeca, retail, tankstations en zelfs thuis. Op dit moment ontwikkelt AED een krachtig toestel dat meer dan tienduizend kubieke meter lucht per uur kan ontsmetten en zo ingezet kan worden in grote ruimtes zoals beurshallen en grote evenementlocaties.

“In combinatie met de huidige maatregelen zoals handhygiëne, mondmaskers en social distancing kan UVC een belangrijke stap zijn in het heropstarten van onze economie, zelfs de eventsector en horeca”, besluit Roggeman.

Vanaf midden mei belooft AED de toestellen in grote getalen te kunnen leveren.