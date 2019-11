Cursisten Nederlands schrijven verjaardagskaarten voor eeuwelinge Joanna Els Dalemans

22 november 2019

11u09 0 Willebroek De cursisten van Open School in Willebroek kregen net een originele opdracht. Ze schreven elk een verjaardagskaart voor Joanna Van Houdt, die op zaterdag 23 november maar liefst 100 kaarsjes uitblaast. Om die bijzondere verjaardag te vieren, lanceerde zorghotel Seniorplaza een oproep.

“In Open School in Willebroek leren anderstaligen uit de hele wereld Nederlands. Wij lazen in de les samen het krantenartikel in Het Laatste Nieuws: ‘Wie stuurt eeuwelinge een verjaardagskaart?’. We besloten elk ons eigen kaartje te schrijven, om Joanna het allerbeste toe te wensen en samen meteen eens te bekijken hoe je iemand een gelukkige verjaardag kan wensen”, zegt lerares Sofie Deloof.

“We kozen zorgvuldig de juiste woorden uit: Hip hip hoera, gefeliciteerd, proficiat met je verjaardag... We gingen onze kaartjes samen afgeven aan het onthaal van Seniorplaza. Joanna krijgt zaterdag kaartjes met verjaardagswensen van Marie Noel, Souadou, Naomi Esther, Haibet,Najat, Murat, Irena, Kasmijan en Khadija, afkomstig uit Senegal,Guinee,Congo, Irak, Marokko, Turkije, Oekraïne, Kosovo en Djbouti.”