Coronaproof festival Bel-Air Woods trapt nieuwe cultuurseizoen in gang Els Dalemans

25 september 2020

12u30 1 Willebroek Het nieuwe Willebroekse cultuurseizoen wordt zaterdag in gang getrapt met een ‘coronaproof’ versie van Bel-Air Woods. “We wilden ook dit jaar graag de zomer feestelijk afsluiten en het nieuwe cultuurprogramma voorstellen, maar door de omstandigheden zal Bel Air Woods 2020 iets anders verlopen”, zegt cultuurschepen Maaike Bradt (CD&V).

“Het was een hele uitdaging om Bel-Air Woods coronaproof te organiseren, ook de bezoekers zullen hier rekening mee moeten houden. Zo is er voor één keer geen vrije toegang, iedereen moet vooraf een plaatsje reserveren. Je kan ook enkel zittend in je bubbel mee komen genieten van het programma, dat we onderverdeelden in vier verschillende tijdsloten. Je kan wel voor meerdere blokken reserveren als je langer wil blijven.”

Mondmasker verplicht

“Tijdens de optredens moeten aanwezigen de pijlen volgen en aan hun tafel blijven, behalve om naar het toilet te gaan of in noodsituaties. Een mondmasker is ook ten allen tijde verplicht, en hapjes en drankjes kunnen enkel contactloos betaald worden. We organiseren door de bijzondere omstandigheden dit jaar ook maar één festivaldag, maar wel met een line-up om U tegen te zeggen.”

Kinderprogramma

“Naar goede gewoonte zetten we ook nu weer onze lokale verenigingen in de kijker. De Muziekma(k)kers, Willen is kunnen Tisselt en Combo Royal zullen van de partij zijn om het beste van zichzelf te geven. Bel-Air Woods gaat ook dit jaar voor een apart kinderprogramma, Dimitri Leue Von Kapp en zijn familie zingen over sprookjes voor de jongste bezoekers.”

“Daarna palmt Wally, bekend van de hit ‘Horizon’, het podium in. In de vooravond treedt Milo Meskens aan, ook wel ‘de Jef Buckley van Deinze’ genoemd. Hij brengt pop, blues en folk overgoten met een melancholisch sausje.”

Blanche

“Na de Gentse singer-songwriter ‘The Bony King of Nowhere duo’ sluiten High Hi en Blanche de avond af. High Hi is een eclectische postpop-band uit Zaventem en Duisburg, die in 2014 de Humo’s Rock Rally-finale haalde. De groep tourde onder andere mee als voorprogramma van Novastar. Blanche vertegenwoordigde in 2017 België op het Eurosongfestival in Kiev, zij stond vorige week nog in de Ancienne Belgique.”

Reserveren voor Bel Air Woods 2020 kan via cultuur@willebroek.be of 03 866 92 00.