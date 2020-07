Coronaproof editie van Poutrel Plage van start: “Minder activiteiten maar even gezellig” Els Dalemans

06 juli 2020

17u23 38 Willebroek De Willebroekse horecazaak De Poutrel opent op dinsdag 7 juli weer de deuren van zomerbar ‘Poutrel Plage’. “Omwille van de coronamaatregelen moesten we alle extra activiteiten schrappen, maar het is nog steeds mogelijk om hier gezellig én veilig de zomervakantie door te brengen”, zegt Gunther De Buck.

Poutrel Plage zorgt al jaren voor het nodige vakantiegevoel op het August Van Landeghemplein in Willebroek. De pop-up zomerbar tovert het lege plein telkens weer om tot een groot zandstrand met ligstoelen en sfeerverlichting, een speelhoek, een petanquebaan, live optredens, een groot scherm bij belangrijke voetbalmatchen… Deze zomer pakken Gunther De Buck en Bjorn Van den Eede het anders aan.

Geen activiteiten

“We hadden verschillende opties, maar besloten uiteindelijk om enkel het terras in te richten en verder geen bijkomende activiteiten te organiseren. Zelfs een kleiner evenement met een beperkt publiek houdt voor ons te veel risico in, wij willen onze klanten ook niet continue in het oog houden en op de vingers tikken.”

Voldoende afstand

“Daarom richtten we één groot, gezellig zomerterras in met voldoende afstand tussen de tafels, een grote voorraad handgel en meer. Omdat we de extraatjes - zoals de speelhoek en het vijvertje - hebben geschrapt, kunnen we nog evenveel klanten ontvangen. Poutrel Plage zal tot en met 30 augustus geopend zijn van dinsdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 24 uur.”

‘Chaussée Staminé’

Samen met de naburige horecazaken organiseert De Poutrel ook al een week een ‘Chaussée Staminé’ op het plein. “Omdat we door de coronamaatregelen in onze horecazaken allemaal enkele zitplaatsen verliezen, gingen we op zoek naar een manier om deze te compenseren.”

“Samen met de gemeente Willebroek lieten we tenten plaatsen, zodat we buiten samen één groot terras creëren. Van die ruimte mag elke horecazaak vrij gebruik maken. Zelfs de bussen van De Lijn rijden tijdelijk om voor onze Willebroekse ‘Chaussée Staminé’.”