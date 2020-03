CORONA Zwangere zussen brengen boodschappen van hun buurtwinkel aan huis: “Willen klanten niet in de steek laten, maar we letten wel op” Els Dalemans

13 maart 2020

15u15 3 Willebroek Omdat heel wat klanten door het coronavirus niet meer zelf naar de winkel kunnen of durven komen, brengen Maaike (34) en Silke (32) Bradt uit Tisselt (Willebroek) de bestellingen van hun buurtwinkel rond. Het virus remt de zussen, ondanks hun zwangerschap, niet af. “We wassen wel wat vaker onze handen, maar een doktersbriefje telt simpelweg niet voor zelfstandigen”, klinkt het.

“Normaal gezien genieten oudere inwoners ervan om zelf naar de winkel af te zakken voor hun boodschappen, omdat ze dan meteen ook een babbeltje kunnen slaan. Maar door het coronavirus is het een pak stiller in de winkel, en gaan wij graag naar onze klanten toe. We nemen bestellingen aan via de telefoon, en brengen deze rond in Tisselt en de dorpen rondom. Niet alleen senioren kunnen ons bellen, ook wie ziek is of in quarantaine zit mag een seintje geven”, zeggen de zussen.

Zwanger

“We zijn net allebei zwanger, dus we proberen toch iets voorzichtiger te zijn en wat meer afstand te houden van de klanten. We hebben nog een medewerker, die het grootste deel van de rondes op zich zal nemen om het contact met de zieken te vermijden. Maar ondertussen moeten wij dan natuurlijk wel de winkel runnen, en ook daar bijvoorbeeld het geld in ontvangst nemen. We proberen tussendoor nog meer dan anders onze handen te wassen en extra op te letten. Maar de winkel omwille van het virus sluiten, daar hebben we zelfs nog niet aan gedacht. Doktersbriefjes tellen niet voor zelfstandigen.”